Avcılar’da motosiklet hırsızlığı kamerada

Avcılar’da park halindeki 650 bin lira değerindeki motosiklet, kasklı 2 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 09:55
Avcılar’da motosiklet hırsızlığı kamerada
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Avcılar’da park halindeki motosiklet, kasklı 2 şüpheli tarafından çalındı. Kasklı hırsızlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı, Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Cihangir Mahallesi'ndeki Kamarot sokağa park edilen 34 FYV 199 plakalı motosikletin yanına gelen kasklı 2 şüpheli motosikleti kaldırımdan indirdi.

Ardından D-100 yan yola çıkan şüpheliler çaldıkları motosikletle gözden kayboldu. Polis güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Motosiklet sahibinin 650 bin lira değerinde olduğu öğrenilen aracını gören veya yerini bilene para ödülü vereceği de öğrenildi.

 


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