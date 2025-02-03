AVM’de iki grup birbirine girdi: Sandalyeler havada uçuştu!

Ataşehir’de bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVM’de iki grup birbirine girdi: Sandalyeler havada uçuştu!
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:01

İddiaya göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sandalyelerle saldırdı.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansırken, alışveriş merkezinde bulunan yurttaşlar büyük panik yaşadı.


Etiketler: #Ataşehir #kavga #AVM

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