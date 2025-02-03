AVM’de iki grup birbirine girdi: Sandalyeler havada uçuştu!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:01

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:27

İddiaya göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sandalyelerle saldırdı.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansırken, alışveriş merkezinde bulunan yurttaşlar büyük panik yaşadı.