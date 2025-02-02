Malatya’da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya’da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 21:13

Olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ve F.Ö. ile İ.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada M.K. ve F.Ö. aldıkları bıçak darbeleriyle, İ.S. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Malatya #bıçaklı kavga

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