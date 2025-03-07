AVM'de yangın paniği! Etrafı duman sardı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) kafesinde çıkan yangında 4 kişi, dumandan etkilendi.

AVM'de yangın paniği! Etrafı duman sardı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:07

İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki 2 katlı AVM'nin 2'nci katında bulunan bir kafenin mutfak kısmında, saat 14.30 sıralarında fritözden kaynaklı yangın çıktı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kafe zarar görürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Ambulans #Yangın

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