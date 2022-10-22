Avukat 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:02

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde mahalle sakinleri duydukları bir ses üzerine apartmanın balkonuna çıkıp baktıklarında, bahçede yerde yatan bir kişiyi görüp, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada ölen kişinin 32 yaşındaki Adana Barosuna kayıtlı avukat Erdem Aktürk olduğunu tespit etti. Ayrıca avukatın 10. katın balkonundan düşerek hayatını kaybettiği de belirlendi.

Avukatın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Avukatın nasıl düştüğüyle ilgili polis çalışma başlattı.



