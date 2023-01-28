Avukat çift 'tapu müdürlüğünde' müvekkillerinin eşinin silahlı saldırısına uğradı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yanlarında çalışan Özlem A.’nın (40) boşanma davasına bakan avukat çift İrem Soydan (29) ile Mustafa Furkan Soydan (29), mal paylaşımı için gittikleri İnegöl Tapu Müdürlüğü’nde silahlı saldırıya uğradı. Müvekkillerinin eşi Ekrem A.’nın (45) silahından çıkan kurşunların hedefi olan avukat çift yaralandı.
Yanlarında çalışan Özlem A.'nın boşanma avukatlığını yapan Mustafa Furkan Soydan ile eşi İrem Soydan, önceki gün saat 16.00 sıralarında; mal paylaşımı için İnegöl Tapu Müdürlüğü’ne gitti.
KURŞUN YAĞDIRDI
Üzerine kayıtlı taşınmazlara tedbir işlemi yapıldığı sırada öfkelenen Ekrem A., belindeki tabancayı çıkararak avukat çifte kurşun yağdırdı. Soydan çifti kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden otomobiliyle kaçtı.
Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan avukat çift, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
MEMLEKET PARTİSİ İLÇE BAŞKANI ZİYARET ETTİ
Tedaviye alınan avukat çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı duyan Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan, yaralanan oğlu ve gelinini ziyarete geldi.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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