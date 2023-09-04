Avukattan adını kullanan dolandırıcılara suç duyurusu

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:09

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:09

İzmir Barosu avukatlarından Ahmet Can Gürlek'i tanımadığı bir kişi cep telefonundan arayıp, daha önce konuştuklarını, kendisinden istenilen 50 bin TL'yi verip, uzlaşmak istediğini söyledi. Telefon konuşmasından şüphelenen Gürlek, durumu araştırdı.

Gürlek, adını kullanan suç örgütünün halktan 'uzlaştırma' yalanıyla para aldığını, para göndermeyenlere ise şantaj yapıldığını tespit etti.

Savcılığa gidip, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunan Gürlek, durumu anlatarak, "Önce bir sosyal medya platformunda sahte hesap açıyorlar. Özellikle kolluk görevlileriyle konuşmaya başlıyorlar. Konuşma cinsel içerikli olarak devam ettikten sonra çıplak fotoğraflar gönderiliyor. Sonrasında ise dolandırıcılar, 'Seninle ilişkimi ailem öğrendi. Babam çok sinirlendi. Ben sana yalan söyledim. 17 yaşındayım' yazan bir mesaj geliyor. Birkaç gün sonra ise mağdur kişiyi bir numara arıyor ve adımı kullanıp, avukat olduğunu söylüyor. Tüm bilgilerimi baro levhasından almışlar. Adımı kullanan kişi, mağdur hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan soruşturma açıldığını ve uzlaştırmacı olarak savcılık tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Bunun için savcılığın belirlediği tutarı yatırması gerektiğini söylüyor. Tutar olarak da 47 ile 53 bin arasında para isteniyor. Parayı banka hesabına yatırmalarını istiyorlar" ifadelerini kullandı.

'KINA GECESİ OLDUĞU GÜN SAVCILIĞA GİTTİM'

Gürlek, konuyla ilgili, "Kına gecesinin olduğu gün eşimle kuaföre giderken telefonum çaldı. Telefondaki kişi, 'Avukat bey sabah konuşmuştuk, 50 bin lira istemiştiniz' dedi. Durumu öyle öğrendim. O gün savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Sonraki süreçte balayındayken yaklaşık 40 kişi aradı. Parayı yatırmadan önce internetten benim adımı aratıp, bana ulaşanlar dolandırılmaktan kurtuluyor. Yaklaşık 20 kişiyi bu şekilde dolandırılmaktan kurtardım. Ancak dolandırılanlar da bir hayli fazla" dedi.

'SUÇ İÇİNDE SUÇ'

Suç örgütünün sahte belge de düzenlediklerini belirten Gürlek, "Olayın içinde resmi belgede sahtecilik var. Çünkü bir uzlaştırma tutanağı hazırlamışlar. Cumhuriyet başsavcımızın, savcılarımızın isimleri var ve belgenin e-imzalı olduğu yazıyor. Adımı kullanıp, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işliyorlar. Bununla da kalmıyorlar. Para ödenmeyince de mağdurları ellerindeki fotoğrafları ailelerine, komutanlarına göndermekle tehdit ediyorlar. Dolandırıcılık bitiyor bu sefer şantaj ve tehdide yöneliyorlar. Avukatlık kimlik kartı yapmışlar. 28 yaşındayım ama yaşlı bir avukatın fotoğrafını koymuşlar. Bir kolluk görevlisinin böyle bir suçu işlerse, uzlaştırmaya tabi olmadığını bilmesi gerekir. Böyle bir suçu işlediysen, gerekli makamlar gelir, savcılığa ifade verirsin ve hakim karşısına çıkarsın. Lütfen dolandırılmasınlar. Bizim hesaplarımıza göre yaklaşık 2 milyon lira bir dolandırılma vakası var" diye konuştu.