Aydın'da kadın cinayeti: Karısını başından vurup kaza süsü vermişti, internette silah aradığı ortaya çıktı

Olay, Germencik ilçesinde 20 Aralık 2024 Cuma günü Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Buçan, Derya Buçan ve çocukları D. Buçan’ın içerisinde bulunduğu 09 EB 225 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada Derya Buçan hayatını kaybederken, eşi Rıdvan Buçan ve çocukları D. Buçan (6) ise yaralanmıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Derya Buçan’ın İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucunda gerçek ortaya çıktı. Çıkan sonuca göre, Derya Buçan’ın kaza nedeniyle değil, başına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenmiş, Rıdvan Buçan ise eşini öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıdvan Buçan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor ile sanık ve tanık ifadelerinin yer aldığı öğrenilirken, tanık olarak dinlenen çocuk D. Buçan’ın ise olay günü babasının elinde tabanca gördüğünü, patlama sesi duyduğunu ve sesin ardından annesinin oturduğu taraftaki camda kan gördüğünü ifade ettiği bilgisine ulaşıldı. Sanık Rıdvan Buçan’ın da seyir esnasında eşinin koltuğun altından çıkardığı silahı kafasına dayayıp ateşlediğini iddia ettiği öğrenildi. Rıdvan Buçan savunmasının devamında "Kızım arkada uyuyordu. Eşimin elindeki silah düşerken ben aldım. Doldur boşalt yaparken tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermi sol kapıya geldi, daha sonra tabancayı sağ taraftaki camdan dışarı attım. Olayın şokuyla otobana girdim, hızlı şekilde ilerlerken önümden bir aracın geçmesi üzerine kaza yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

OLAYDAN ÖNCE SİLAH ARAMIŞ

Olayla ilgili tamamlanan iddianamede, sanığın savunmasının dosyadaki somut delillerle uyumlu olmadığına dikkat çekilirken, atış mesafesinin en az 40 santimetre olduğuna ve sanığın telefonundaki incelemelerde olaydan 3 gün önce internette silah aradığının tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, "Sanığın aralarında husumet bulunan maktulü önceden öldürmeye karar vererek olay gününden minimum 3 gün öncesinden silah arayışına girdiği, silahı bulduktan sonra olay günü silahı gizlice araca gizlediği ve araçla seyir halindeyken önceden planladığı üzere maktulün uyuduğu sırada tabancayı gizlediği yerden çıkarıp Derya B’yi baş bölgesinden vurarak öldürdüğü anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Söke Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüsten de 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.