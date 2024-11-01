Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi evde ölü bulundu.

Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:33

Olay, Zafer Mahallesi 139 Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Şenol Teke’den haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek evine geldi.

Teke’ye ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yardımı ile eve girdi.

Evde hareketsiz şekilde bulunan Teke’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Teke’nin yakınlarını yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #aydın #ölü bulundu #ev

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