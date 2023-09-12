Aydın'da dehşet: Evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulundu
Aydın’ın Köşk ilçesinde bir kadın, evinin banyosunda silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soğukkuyu Mahallesi Esen Sokak’ta bulunan bir evde, sabah saatlerinde Kader Dal isimli kadın, eşi tarafından evinin banyosunda silahla başından vurulmuş olarak yerde hareketsiz yatarken bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kader Dal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
'İNTİHAR' İDDİASI
Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemelerde Kader Dal’ın silahla kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor
- Kenan Işık’ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
- Soruşturma Emniyet'e kadar uzandı!
- Ekrem İmamoğlu'na ağır ifadeler
- İYİ Parti, Levent Gültekin için harekete geçti!
- 36 kişinin ölmesi için ellerinden geleni yapmışlar