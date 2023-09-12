Aydın'da dehşet: Evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulundu

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir kadın, evinin banyosunda silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:33
Aydın'da dehşet: Evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulundu
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Soğukkuyu Mahallesi Esen Sokak’ta bulunan bir evde, sabah saatlerinde Kader Dal isimli kadın, eşi tarafından evinin banyosunda silahla başından vurulmuş olarak yerde hareketsiz yatarken bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kader Dal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

'İNTİHAR' İDDİASI

Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemelerde Kader Dal’ın silahla kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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