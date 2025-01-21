Aydın'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi!

Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Suat Savran, hayatını kaybetti. Yaralı kamyon sürücüsü ise, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi!
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AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:01

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pınardere mevkiinde Mustafa S. idaresindeki 35 HB 7111 plakalı kamyon ile Suat Savran'ın yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Savran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı kamyon sürücüsünü ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Etiketler: #aydın #kamyon #otomobil #kaza

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