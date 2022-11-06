Aydın'da kayıp epilepsi hastası Cansu, aranıyor
Aydın'ın Söke ilçesinde sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan epilepsi hastası 22 yaşındaki Cansu Yıldız için polis ekipleri arama çalışması başlattı.
Aydın'ın Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Cevriye Yıldız, sabah uyandıklarında epilepsi hastası kızları Cansu'nun evde olmadığını fark etti.
Aile, komşularıyla birlikte yaptığı aramada Cansu'ya ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Cansu'ya bulmak için çalışma başlattı.
Kızlarının bir an önce bulunmasını isteyen Mehmet Yıldız, "Kızımın, epilepsi hastası olduğu için yüzde 70 engelli raporu var. Sabah uyandığımızda evde yoktu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Gitme ihtimali olan her yere baktık ama hiçbir yerde bulamadık. Annesi de ben de Cansu'yu çok merak ediyoruz. Kızımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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