Aydın'da kaza: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:14

Geyre Mahallesi'nde M.A.K. (40) idaresindeki 35 VAD 51 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.O. yönetimindeki 20 ACF 475 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler M.A.K, S.O. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan A.K. (12), A.K. (9), N.K. (6) ve Aygül K. (35) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Yaralılardan Aygül K, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılar araçtan çıkarıldıktan sonra R.D. yönetimindeki 09 K 6643 plakalı otomobil, kazaya karışan araçlardan 35 VAD 51 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.