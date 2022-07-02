Aydın'da sahilde erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

AA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 07:28
Aydın'da sahilde erkek cesedi bulundu
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Aydın'da Güzelçamlı sahilinde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, üzerinde kimlik bulunmayan erkeğin öldüğünü belirledi.

Ceset, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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