Aydın’da siber operasyon: 12 şüpheliye adli işlem

Aydın’da Jandarma ekipleri tarafından yapılan siber suçlarla mücadele çalışmalarında 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın’da siber operasyon: 12 şüpheliye adli işlem
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 11:35

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 189 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 3 ilçede 5 şüpheli şahıs hakkında “Müstehcenlik” suçundan, 5 ilçede 7 şüpheli şahıs hakkında “Yasadışı Bahis” suçundan olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

171 işletmenin kontrolü yapılarak, 4 bin 909 şahıs sorgulanırken 2 aranan şahıs yakalandı.


Etiketler: #Jandarma #aydın

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