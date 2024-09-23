Aydın’da siber operasyon: 12 şüpheliye adli işlem
Aydın’da Jandarma ekipleri tarafından yapılan siber suçlarla mücadele çalışmalarında 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 189 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 3 ilçede 5 şüpheli şahıs hakkında “Müstehcenlik” suçundan, 5 ilçede 7 şüpheli şahıs hakkında “Yasadışı Bahis” suçundan olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
171 işletmenin kontrolü yapılarak, 4 bin 909 şahıs sorgulanırken 2 aranan şahıs yakalandı.
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