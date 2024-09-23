Aydın’da siber operasyon: 12 şüpheliye adli işlem

Yayınlanma: 23.09.2024 - 11:35

Güncelleme: 23.09.2024 - 11:37

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 189 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 3 ilçede 5 şüpheli şahıs hakkında “Müstehcenlik” suçundan, 5 ilçede 7 şüpheli şahıs hakkında “Yasadışı Bahis” suçundan olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

171 işletmenin kontrolü yapılarak, 4 bin 909 şahıs sorgulanırken 2 aranan şahıs yakalandı.