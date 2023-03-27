Aydın’ın beyaz lahanası yüzleri güldürdü

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 13:06

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 13:18

Dört mevsim tarımsal yetiştiricilik yapılan Aydın’da kış mevsiminde yetişen sebzelerden olan ıspanak, pazı, kereviz, turp gibi ürünler arasında bulunan ve Koçarlı’nın kırsal kesimlerinde yetiştirilen ve beyaz lahanaların sezonu uzadı. Yemeğinden turşusuna sofralarda birçok noktada yer alan ve kadınlar tarafından hasat edilerek kasalanan beyaz lahanalar, uygun depolama şartlarda saklanarak, Türkiye’nin dört bir yanında binlerce şubesi bulunan zincir marketler tarafından satın alınıyor.

KADINLAR TOPLUYOR

Koçarlı’nın kırsal kesimlerinde tarladan lahana toplayan kadınlardan Binnaz Arslan, "Bu sene sezon biraz uzadı. Ben posta başı olarak çalışıyorum. Kadınlarımız da 200 TL yevmiye alıyorlar ve aldıkları ücretten memnunlar. Ürünlerimiz çok güzel ve organik. Beyaz lahananın her yemeği de yapılıyor, saysan bitmez. Sulu yemeği ve sarması da yapılıyor, her şeyde kullanılıyor ve oldukça lezzetli" diye konuşarak, hasat edilen lahanaların zincir marketler tarafından satın alındığını belirtti.

TURŞUSU DA YAPILAN LAHANANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İnsan sağlığına da oldukça faydalı olan beyaz lahana, C vitamini yönünden birçok sebzeye göre içeriği çok daha kuvvetli olduğundan dolayı enfeksiyonlara karşı koruyup, bağışıklığı da güçlendiriyor. Lif açısından zengin olan beyaz lahanana insanı uzun süre tok süre tok tutarken, antioksidan kapasitesi yüksek bir sebze olan olması nedeniyle karaciğer hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı da koruma sağlaması ile biliniyor. Öte yandan turşusu da yapılan beyaz lahanalar, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Ev hanımları tarafından su, sarımsak, sirke ve kaya tuzu kullanılarak yapılan lahana turşuları sofraların vazgeçilmezi haline gelirken, uygun şartlarda saklanan lahana turşuları vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor.