Aynı gün 3 araç çalan 17 yaşındaki şüphelinin 129 suç kaydı olduğu belirlendi
İzmir'de 2 otomobil ile minibüs çalan bir kişi tutuklandı. 17 yaşındaki şüphelinin 129 suç kaydı olduğu tespit edildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde aynı gün içerisinde 3 farklı noktadan araç çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada araçların, 129 suç kaydı bulunan E.D. tarafından çalındığı tespit edildi.
Park halindeki araca, camını kırarak girdikten sonra çalıştıran E.D.'nin bir süre sonra terk edip aynı şekilde o bölgede park halindeki bir başka aracı çaldığı saptandı. Çalıntı aracın bulunduğu bölgede yeni bir araç hırsızlığı olayının gerçekleştiğini belirleyen polis ekipleri, son çalınan aracı takibe aldı. Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta E.D. suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 17 yaşındaki E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. E.D.'nin çaldığı 3 araç ise sahiplerine iade edildi.
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