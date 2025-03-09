Ayrıldığı erkek tarafından evi basıldı, ölümle tehdit edildi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 10:44

Güncelleme: 09.03.2025 - 10:44

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Hatice Karaçam, ayrıldığı sevgilisi Cem Y. tarafından sistematik olarak tehdit ve şantaja maruz bırakıldı. Son olarak, evinin kapısını kırarak içeri giren saldırgan, Karaçam’ı dakikalarca darbetti. Gözaltına alınan Cem Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddet ve tehditlerin sürdüğünü belirten Karaçam, yetkililere çağrıda bulunarak korunma talep etti.

SERBEST BIRAKILDI

26 Kasım 2024’te saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanan olayda Cem Y., Karaçam’ın evine zorla girdi. Kadının kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak içeri giren saldırgan, Karaçam’ın boğazını sıkarak dakikalarca darbetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cem Y., ‘Tehdit’, ‘Hakaret’, ‘Kasten yaralama’, ‘Konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Ancak mahkeme, saldırganı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cem Y.’nin tehditlerinin sürdüğünü belirten Karaçam, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşarak yetkililere seslendi. Eski sevgilisi tarafından elindeki fotoğraflarla şantaja maruz bırakıldığını söyleyen Karaçam, ailesinin yanına taşınmasına rağmen tehditlerin devam ettiğini vurguladı.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU CEM Y.’DİR"

Yetkililerden koruma talep eden Karaçam, şu açıklamayı yaptı:

"Başıma bir şey gelirse sorumlusu Cem Y.’dir. Şikayetçi olmama ve mahkemeye vermeme rağmen hâlâ tehdit ediliyorum. Ailem, arkadaşlarım, hatta kedim bile tehdit ediliyor. Türkiye’de kadınsanız susturulmaya çalışılıyorsunuz. Ama ben susmayacağım."

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Karaçam, yetkililere seslenerek korunma talebinde bulundu.