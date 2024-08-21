Ayrılık kısa sürdü: Ünlü ekran yüzü yeniden Halk TV'de

Yayınlanma: 21.08.2024 - 15:24

Güncelleme: 21.08.2024 - 15:24

Halk TV'nin ana haber sunuculuğu için Sözcü TV'de program yapan Ece Üner'le anlaştığının ortaya çıkmasının ardından, Halk TV Ana Haber'in sunuculuğunu üstlenen Seda Selek, üç yıldır görev yaptığı kanala veda ettiğini duyurmuştu.

TOKTAŞ, ECE ÜNER'İ DUYURMUŞTU

Selek'in vedasından kısa bir süre sonra da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Ece Üner'i ana haberin yeni ekran yüzü olarak tanıtmıştı:

"Halk TV’de yeni dönem, yeni isimler… Bir ekran yüzü daha, olması gereken yerde. Halk TV'de yeni ama meslekte gayet tecrübeli, ekranlardan yakından tanıdığınız bir isim. Ece Üner yeni dönemde Halk Ana Haber ile karşınızda olacak. Hoş geldin Ece."

Halk TV’de yeni dönem, yeni isimler…

Bir ekran yüzü daha, olması gereken yerde.@halktvcomtr ‘de yeni ama meslekte gayet tecrübeli, ekranlardan yakından tanıdığınız bir isim: @eceuner12



Ece Üner yeni dönemde Halk Ana Haber ile karşınızda olacak.

Hoş geldin Ece. — Suat Toktaş (@SuatToktas) July 31, 2024

SEDA SELEK GERİ DÖNDÜ

Toktaş, X hesabından bugün yaptığı yeni bir paylaşımla Seda Selek'in Halk TV'ye geri döndüğünü duyurdu.

Selek'le konuşup anlaştıklarını belirten Toktaş, şunları kaydetti:

"Halk TV’ye kolaylıkla veda edebileceğini sanmıştı:) Konuştuk, karara vardık. Ailesine, arkadaşlarına ve izleyicisine dönüyor. Seda Selek yeni dönemde de kendi ekranında, Halk TV’de olacak."

Halk TV’ye kolaylıkla veda edebileceğini sanmıştı:) @SedaSelek1



Konuştuk, karara vardık.



Ailesine, arkadaşlarına ve izleyicisine dönüyor.



Seda Selek yeni dönemde de kendi ekranında, Halk TV’de olacak. — Suat Toktaş (@SuatToktas) August 21, 2024

SELEK: AYRILIK KARARI ZORDU AMA O GÜN ÖYLEYDİ DUYGUM

Toktaş'ın ardından Seda Selek'ten de bir paylaşım geldi.

Kanala dönüşünü X hesabından duyuran Selek, “Ayrılık kararı elbette zordu ama o gün öyleydi duygum. Evet, bolca düşündük, konuştuk ve karara vardık. Aileye, arkadaşlar arasına yeniden dönmek güzel. Ayrıca, ayrılık da sevdaya dahil :) Beni yeniden Halk TV'de görmek isteyen, bu yöndeki dileklerini hiç vazgeçmeden paylaşan izleyicilerimize de teşekkür ederim” notunu düştü.