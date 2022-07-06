Ayvalık'ta 'havai fişek' yasağı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımı, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:25
Ayvalık'ta 'havai fişek' yasağı
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Balıkesir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 27 Haziran tarihli kararıyla Ayvalık genelinde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı.

TARİH VERİLDİ

Ayvalık Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri ile ormanlık alanın iç içe olması nedeniyle düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklanmıştır" denildi.


Ayvalık Yasak havai fişek
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