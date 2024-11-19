Ayvalık’ta narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 330 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, konuyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Ayvalık’ta narkotik operasyonu: 2 tutuklama
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:18

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Ayvalık ilçesinde yapılan çalışmada; 330 adet sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen K.K(27) tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçundan 17 Yıl 17 Ay kesinleşmiş ceza ile hakkında yakalama kararı olan H.K.(49) yakalanarak ceza evine sevk edildi.


Etiketler: #Ayvalık

İlgili Haberler

Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
GÜZEL AYVALIK GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜZEL AYVALIK GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ayvalık'ta 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık'ta 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler