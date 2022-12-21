Bağcılar'da doktoru darbeden saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'Tuvalet için girdim, doktor uyardı...'

Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde çıkan tartışmada, doktor Mahmut Doğan'ı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan saldırgan Yasin İ.'nin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Yasin İ., verdiği ifadede, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için girdiğim sağlık ocağında, çıkışta doktorla karşılaştım. İzin almam gerektiğini söyledi, ben de özür diledim. Çıkışa yöneldiğim sırada doktor beni takip edince, aramızda bir arbede yaşandı" dedi.

DHA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 16:50
Bağcılar'da doktoru darbeden saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'Tuvalet için girdim, doktor uyardı...'
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İstanbul Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde Doktor Mahmut Doğan'a yumruk ve tekmelerle saldıran Yasin İ., olay yerinde polis tarafından yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Bağcılar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Yasin İ, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasin İ, hakimlikte verdiği ifadede, "Lavabo ihtiyacımı gidermek için sağlık ocağına girdim. Lavaboda sigara içmedim, ihtiyacımı giderdim. Çıkınca da doktorla karşılaştım. Bana tuvalete girmek için izin alman gerektiğini söyledi. Ben de özür dileyerek, çıkışa yöneldim. Ancak beni takip etti ve çıkışta aramızda bir arbede yaşandı. Olay istemeden bu noktaya geldi" dedi. 

TUTUKLANDI

Hakimlik saldırganın 'Basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli, cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada, gazetecilerin 'Neden doktora saldırdınız?' sorusuna, 'Kendisi saldırdı’ karşılığını verdi. 
 


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