Bağcılar'da motosikletliye silahlı saldırı kamerada

Bağcılar'da motosikletle seyir halindeki 2 kişiye hafif ticari araçtan silahla ateş açıldı. Kurşunlar motosikletteki yolcunun yaralanmasına neden olurken, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Silahlı saldırı anı ve kaldırımda yürüyen yayanın yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:36
Abone Ol google-news

Motosikletle caddede ilerleyen 2 kişiye, aynı istikamette seyreden hafif ticari araçtan silahla 3 el ateş edildi. Kurşunlardan biri, motosikletin arkasında oturan Yaşar G.'nin beline isabet edip yaralanmasına neden oldu. Kurşunlardan biri ise, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Motosiklet sürücüsü, saldırgan veya saldırganlardan kaçmak için yoluna devam ederken, kaldırımda yürüyen yaya, saldırının kendisine yapıldığını düşünerek panik yaşadı. Hafif ticari araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan 2 kişi, motosikletle aynı caddenin kalabalık bir noktasında durarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaşar G.yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Silahlı saldırı ve kaldırımda yürüyen yayanın yaşadığı panik anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

 


silahlı saldırı haberleri bağcılar haberleri motosiklet haberleri

İlgili Haberler

Sancaktepe’de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 kadın yaralandı

Sancaktepe’de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 kadın yaralandı
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü!

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü!
Konya’da pastaneye silahlı saldırı

Konya’da pastaneye silahlı saldırı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!

Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!
Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı

Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam ayı yaklaşırken net rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam ayı yaklaşırken net rakam verdi
Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!

Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!
'Tasarruf tedbiri' kapattırdı: Oyuncular çay ocağına sürüldü

'Tasarruf tedbiri' kapattırdı: Oyuncular çay ocağına sürüldü
Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki
Kavgada kan aktı: Sapanca'da Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu

Kavgada kan aktı: Sapanca'da Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!

Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!