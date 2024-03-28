‘Bağış parası olarak verdim’
Para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.
Kılıç ifadesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınması için başlatılan ‘Bir tuğla da sen koy’ isimli kampanya kapsamında 50 bin TL bağış yaptığını söyledi.
Paranın kime teslim edileceğini bilmediğini belirten Kılıç, verdiği para karşılığında ise herhangi bir makbuz veya bir belge almadığını kaydetti.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile CHP PM Üyesi Turgay Özcan’ın da bu hafta içinde ifade vermeleri bekleniyor.
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