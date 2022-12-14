Bağışlanan araziye satan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ihtarname!

14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:30

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’ne (DEÜ) kız yurdu yapılması şartıyla bağışlandığı halde 16 milyon 600 bin TL’ye satılan arazi için hayırsever Ferhan Şahinci’nin oğlu ve tek mirasçısı Erin Şahinci, DEÜ Rektörlüğüne ihtarname göndererek arazinin üç gün içinde iadesini istedi.



İhtarnamede “İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren üç iş günü içerisinde, tapu devir işlemlerinin ifa edilmesine, aksi takdirde aleyhinizde Tapu iptal tescil davası ve sair davalar ikame olunacağı ile mahkeme masrafları ve ücreti vekaletin tarafınıza aidiyetini ihtaren bildiririm” denildi.

“SATIŞ BAĞIŞLAMANIN AMACINA UYGUN DEĞİL”

13 Aralık 2022 tarihinde DEÜ Rektörlüğüne gönderilen ihtarnamede arazinin bağış sürecine ve sonraki gelişmelere yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Yaklaşık sekiz yıl önce yapılan bağış sözleşmesi gereğini bugüne kadar yerine getirmeyen Üniversitenize, müvekkillerden Ferhan Şahinci daha evvel defaatle yurt yapımı konusunda müracaat etmiştir. Müracaatlarından sonuç alamayan müvekkil Ferhan Şahinci 07.08.2017 tarihinde İzmir Valiliğine müracaatla, kız yurdunun yapılması işlemlerinin hızlandırılması amacıyla yardım talebinde bulunmuştur. Yine sonuç alınamamış ve son olarak 17.05.2019 tarihinde müracaat ederek bağıştan vazgeçtiğini ve taşınmazın kendisine iadesi yönünde işlem gereği istemiştir. Müvekkilin haklı talebine karşılık, Rektörlüğünüz İdari ve Mali İşler Başkanlığınca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40. maddesine istinaden bağışlanan taşınmazın iadesi kararınızı Valiliğe ve Balçova Tapu Müdürlüğüne bildirmiştiniz. Belirtilen konuda işlemler devam ederken; müvekkillerden Ferhan Şahinci 17.08.2020 tarihinde vefat etmiştir. Halen konu ile müvekkilin oğlu ve taşınmazın bağış yapıldığı tarihte ¾ oranında hissedarı olan Erin Şahinci ilgilenmektedir. İlgili taşınmazın satılması amacıyla gerçekleştirilen 02.12.2022 tarihli ‘Bağışlamanın amacına uygun olmayan’ ihalenin iptali gerekmektedir.”

CHP’Li SERTEL HOTAR’A SESLENDİ: İMZANIN ARKASINDA DUR VE İADE ET

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, DEÜ Rektörü Fatma Seniha Nüket Hotar’a seslenerek, “Ben buradan Sayın Rektör’e tekrar sesleniyorum. Biz Dokuz Eylül Üniversitesi’ni çok seviyoruz. Gençliğimizin en güzel üniversitelerinden biriydi. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Türkiye’nin göz bebeğiydi. Ne zaman ki siz o üniversiteye rektör olarak atandınız; o üniversiteyi perişan ettiniz. Ve o üniversitedeki bütün öğretim üyelerini huzursuz ettiniz. Ve üniversite içerisinde siyaset yaptınız. Liyakatı bıraktınız. Kamunun mallarını yok pahasına satma yoluna gittiğiniz gibi şartlı bağışlanan araziyi satarak haksız ve hukuksuz uygulama yaptınız. Yol yakınken dönün ve geçmişte iade edeceğinize ilişkin imzaladığınız belgenin arkasında durun. Ve bu araziyi gerçek sahiplerine iade edin. Çünkü onlar oranın yurt yapılmasını istiyorlar. O nedenle Fatma Seniha Nüket Hotar, hukuksuz ve geçerli olmayan bir ihale gerçekleştirmiştir. Bunun iptali gerekmektedir” dedi.