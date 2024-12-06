Bahçe duvarına çarpan sürücü yaralandı
Balıkesir'de zeytin fabrikasının bahçe duvarına çarpan sürücü, yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde A.K. isimli sürücünün yönetimindeki panelvan kamyonet, zeytinyağı fabrikasının bahçe duvarına çarptı. Kazada panelvan kullanılmaz hale gelirken, sürücü A.K. yaralandı.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Etiketler: #Balıkesir #zeytinyağı fabrikası #kaza
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