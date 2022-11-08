Bahçede yaktığı ateşe düşmüştü: 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, fındık bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen ve vücudunda yanıklar oluşan Recep Balçık (85), 37 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fatsa'ya bağlı Meşebükü Mahallesi'nde Recep Balçık, 1 Ekim'de kendisine ait fındık bahçesinde temizlik çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaktığı ateşin üzerine düştü. Alevlerden kendisi güçlükle kurtulan Balçık, komşusuna giderek yardım istedi.
TEDAVİYE ALINMIŞTI
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Balçık'ı Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Balçık, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Balçık, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Recep Balçık, bugün aynı mahalledeki aile kabristanlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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