Bakan Bekir Pakdemirli'den peş peşe dikkat çeken paylaşımlar

13 Aralık 2021 Pazartesi, 08:42

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından peş peşe dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

11 Aralık tarihinde, "Nesli tükendi deniliyordu…" paylaşımında bulunan Pakdemirli, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda ise “Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli'nin paylaşımlarına anlam veremeyen sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Pakdemirli'nin o paylaşımları ve gelen yorumlardan bazıları:

Nesli tükendi deniliyordu… — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 11, 2021

Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 12, 2021

Sayenizde... — Nurullah Üzer (@uzer_nurullah) December 11, 2021

Bizleri atama belirsizliğinden kurtaran tarım bakanı? — Yunus Emre ?? (@ZmYunusEmre) December 11, 2021

Heralde çiftçiden bahsettiniz — Omer Ozdemir (@OmerOzd80284773) December 12, 2021

Evet, biz ziraat mühendislerinin nesli tükenmeye meyilli bu açıklanmayan atamalar yüzünden ... Umarım neslimizi tüketip, kurutmazsınız .. — Bitki Doktoru (@MrBitki_Doktoru) December 12, 2021

Sayın bakanım kimdir o :))) — NaLaN_89___nARE___ (@NaLAn89___NaRe_) December 12, 2021

Romantizmin sırası mı bakanım , çocuklar atama bekliyor:) — c. (@chtnrn1) December 12, 2021

Herkes tarım bakanından atama haberi beklerken o sıra bakan bey — MERVE (@MerveeOruc) December 12, 2021

Bakanım çatladım dünden beri söyleyin artık :) hangi tür — Bebebabsha ???? (@bebebabsha) December 12, 2021

@RTErdogan orman bakanımızın derdine acil müdahale edip derman bulmalısınız sayın cumhurbaşkanım. — Nurullah Üzer (@uzer_nurullah) December 12, 2021

Bazen bakanlar da güzel şeyler yazar :) — Tozanbey???? (@alpagut5842) December 12, 2021