Bakan Bekir Pakdemirli'den peş peşe dikkat çeken paylaşımlar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından peş peşe dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya kullanıcılarının da anlam veremediği paylaşımlara yorum yağdı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından peş peşe dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
11 Aralık tarihinde, "Nesli tükendi deniliyordu…" paylaşımında bulunan Pakdemirli, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda ise “Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı” ifadelerini kullandı.
Pakdemirli'nin paylaşımlarına anlam veremeyen sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.
Pakdemirli'nin o paylaşımları ve gelen yorumlardan bazıları:
Nesli tükendi deniliyordu…— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 11, 2021
Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 12, 2021
Sayenizde...— Nurullah Üzer (@uzer_nurullah) December 11, 2021
Bizleri atama belirsizliğinden kurtaran tarım bakanı?— Yunus Emre ?? (@ZmYunusEmre) December 11, 2021
Heralde çiftçiden bahsettiniz— Omer Ozdemir (@OmerOzd80284773) December 12, 2021
Evet, biz ziraat mühendislerinin nesli tükenmeye meyilli bu açıklanmayan atamalar yüzünden ... Umarım neslimizi tüketip, kurutmazsınız ..— Bitki Doktoru (@MrBitki_Doktoru) December 12, 2021
Sayın bakanım kimdir o :)))— NaLaN_89___nARE___ (@NaLAn89___NaRe_) December 12, 2021
Romantizmin sırası mı bakanım , çocuklar atama bekliyor:)— c. (@chtnrn1) December 12, 2021
Herkes tarım bakanından atama haberi beklerken o sıra bakan bey— MERVE (@MerveeOruc) December 12, 2021
Bakanım çatladım dünden beri söyleyin artık :) hangi tür— Bebebabsha ???? (@bebebabsha) December 12, 2021
@RTErdogan orman bakanımızın derdine acil müdahale edip derman bulmalısınız sayın cumhurbaşkanım.— Nurullah Üzer (@uzer_nurullah) December 12, 2021
Bazen bakanlar da güzel şeyler yazar :)— Tozanbey???? (@alpagut5842) December 12, 2021
Kendinden mi bahsediyo acaba??— Mehtap Şentürk (@vetmehtap97) December 12, 2021
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