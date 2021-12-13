Bakan Bekir Pakdemirli'den peş peşe dikkat çeken paylaşımlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından peş peşe dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya kullanıcılarının da anlam veremediği paylaşımlara yorum yağdı.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 08:42
Bakan Bekir Pakdemirli'den peş peşe dikkat çeken paylaşımlar
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından peş peşe dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. 

11 Aralık tarihinde, "Nesli tükendi deniliyordu…" paylaşımında bulunan Pakdemirli, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda ise “Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı” ifadelerini kullandı. 

Pakdemirli'nin paylaşımlarına anlam veremeyen sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. 

Pakdemirli'nin o paylaşımları ve gelen yorumlardan bazıları: 


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