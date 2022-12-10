Bakan Koca: Elbette hatamız, kusurumuz var

10 Aralık 2022 Cumartesi, 23:46

Sağlık Bakanı olarak tek gündeminin sağlık olduğunu belirten Bakan Koca, "Hepiniz takdir edersiniz ki sağlık politik güncel konulara malzeme edilemeyecek kadar hassas ve hepimizin selameti için gereklidir. Bakanlığımızın tüm faaliyetlerini yürütürken beyaz önlüğü üzerimde hissederek hareket ediyorum" dedi.

SAHTE DOKTOR AÇIKLAMASI

Son günlerde kamuoyuna yansıyan sahte doktor haberlerini hatırlatan Bakan Koca, "Bu cümlelerimi kurarken bazılarının gözünün önüne, son günlerde servis edilen sahte doktor hikayelerinin geldiğinin eminim. Gündeme gelen müstakil örnekler tüm sağlık teşkilatını lekelememeli. Bu tür hastalıklı durumları milletimizin gündeminde tutmanın sağlık ailemize zarar verdiği ortadadır. Kimseye de faydası yoktur. Hiçbir densizin ölüğümüzün beyazına leke sürmesine müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

'ELBETTE HATAMIZ VAR'

"Beyaz Reform" sayesinde sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirdiklerini ve düzenleme yaptıklarını belirten Fahrettin Koca, "Bu devre damgasını vurması beklenen sorun çözülmüştür. Son beş yıldaki iki büyük başarıdan biri budur. Bu başarıyla hekim istifaları olan sayıların bile altına indi" dedi.

Hataları olduğunu dile getiren Koca, "Hatasız iş yapmakla hiç iş yapmamak özdeşleşmiş durumdadır. Hatamız var mı, elbette var. Eksiğimiz de var kusurumuz da var. Ancak sizi temin ederim, kasıtlı hatamız yok. Tek kastımız hayırlı hizmetler üretmektir. Bu sebeple bugüne kadar olduğu gibi her yapıcı eleştiriyi kabul ediyorum. Kulağımız her söze açık" şeklinde konuştu.

"85 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZİN HER BİRİNİ BİR HEKİME EMANET EDECEĞİZ"

Koca, "85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenleme ile büyükler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından takip edilecekler hazırlıklarımızı yaptık yakında ilan edeceğiz.

İlaçta küresel arz ve kur yüzünden fiyatlama sorunu var. hastalarımızı ilaçsız bırakmayız ilaç arayan bulacak" açıklamasında bulundu.

'RANDEVULARLA İLGİLİ YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR, ÇÖZECEĞİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2023 yılının bütçesine dair "Sağlık Bakanlığı bütçesi, dünyaya gelecek bebek ile evde bakıma muhtaç yaşlının, tedavi olan hasta ile tedavi eden sağlık personelinin kısacası sağlığımıza duacı olanların bütçesidir. Bu bütçe sağlıklı yaşam hakkının bütçesidir" dedi.

Bakan Koca erişim sağlanamayan randevulara ilişkin ise “MHRS üzerinden alınamayan randevular olduğunu görüyorum. Bunun için il il, hekim hekim, hastane hastane çalışıyoruz. Belirli bir aşamaya geldi ancak hala yapacak çok işimiz var ve çözeceğiz” diye konuştu.

2022'nin ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındığını aktaran Koca, şunları söyledi:

"Bütçe görüşmelerimizin komisyon safhasında randevusuna gelmeyen yüzde 75 oranında vatandaşımız olduğunu söyledim. Gelinmeyen randevu sayısı üzerinden 10 gün geçmeden yüzde 21’e geriledi. Milletimiz yol gösterildiğinde o yolu en iyi şekilde yürümeye hazır. Çözeceğiz, kimsenin endişesi olmasın. Sağlık sisteminin hasta kabul etme sisteminde sorun yok fakat alınan ama iptal edilmeden gelinen randevular, sorunu öncelikli bazı hastalarımızın randevu almalarını zorlaştırıyor. Sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayımız yaklaşık 1 milyondur. Yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden alınan randevu sayısı yaklaşık 200 milyon. Günlük alınan randevu sayımız salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artmış durumda. Yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısı 250 milyon. Geçen beş yılda sağlık hizmetlerinin yüzde 87’si kamu kurumlarımızda verilmiştir."

SMA HASTALIĞI İÇİN GEN TEDAVİSİ

Nadir hastalıklara dair konuşan ve SMA hastalarını hatırlatan Bakan Koca, "Bu son derece hassas konudan bahsederken emin olun üzerimde büyük bir ağırlık hissediyorum. Ben çocuk hekimiyim. Tedavi ettiğimiz her evladımızın yüzündeki tebessümü çok iyi bilirim" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"SMA hastalığı tedavisi güç ve meşakkatli hastalıktır. Güncel teknoloji bu hastalığın taşıyıcısı anne ve babaları bebek sahibi olmadan tespit edebilmektedir. Evlilik öncesi tarama programımıza SMA’yı dahil ettik. Risk varsa yeni kurulan bu aile bu konuda uyarılıyor. Alternatif yöntemlerle ise sağlıklı bebek sahibi olmak mümkün oluyor. Her yeni doğana SMA taraması yapıyoruz. Dünyada hem evlilik öncesi hem yeni doğan taraması yapan tek ülkeyiz. Geçen yılın sonunda başlayan programla evlilik öncesinde 493 bin kişiye taşıyıcılık testi, yeni doğan 635 bin bebeğe de SMA testi yapıldı. Tespit ettiklerimizin tedavisine erkenden başlayabiliyoruz. Bu hastalığın tedavisinde etkinliği ispat edilmiş bir ilacı yıllardır geri ödeme kapsamında tutuyoruz. Bu ilacın kullanımının zor olduğu bir grup hasta için ağızdan alınarak uygulanan ikinci ilacı bilim kurulumuzun önerisiyle tedavi rehberine aldık. Kamuoyunun gündemine gelen bir diğer konu da gen tedavisi olarak bilinen uygulama. Bu konuda çekincelerimizi giderecek bilimsel uygulamaları yakından izliyoruz. Bilim kurulunun yeterli kanıt oluştuğunu ifade etmesi halinde bu tedaviyi de programa almaktan çekinmeyiz. Ancak yavrularımızın hayatını, ailelerimizin umutlarını kimsenin istismar etmesine izin vermeyiz."