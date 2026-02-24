Bakan Tekin sessizliğini bozdu: Çocuklara 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' sorgusu rutin uygulamaymış!

İzmir’de Tevfik Fikret Okulları’nda 20 Şubat'ta yapılan müfettiş denetiminde öğrencilere yöneltilen soruların yankıları sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Denetim sırasında 9 yaşındaki çocuklara, “Din dersinde ders işleniyor mu?”, “Din yerine başka bir ders yapılıyor mu?”, “Din denilince ne anlıyorsun?” ve “Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?” sorularının yöneltildiği ortaya çıkmış ve büyük tepki çekmişti.

İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'e konuşan Bakan Tekin, özel okullarda müfredat dışına çıkıldığı ya da Cumhurbaşkanı’na hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddiaların denetlendiğini belirtti.

Türkiye genelinde yaklaşık 75 bin okulun Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından "rutin ve şikâyet" üzerine denetlendiğini söyledi.

"ŞİKÂYET ÜZERİNE DENETLEME YAPILDI" SAVUNMASI

Yusuf Tekin, müfredat dışına çıkıldığına yönelik şikâyet gelmesi hâlinde müfettişlerin inceleme yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece din kültürü dersi değil, bazı başka derslerde çocuklar müfredattaki tanımlamalar dışında işte sınavlara hazırlık ya da benzeri farklı derslere evrildi; işte beden eğitimi dersini mesela yapmıyorlar onun yerine ilave matematik dersi... Hâlbuki bizim bütün bu programlarımız pedagoglar tarafından çocuklarımızın yaş grubuna uygun olarak hem akademik hem sosyal hem sanatsal hem sportif anlamda onların eğitim süreçlerine katkıda bulunacak şekilde hazırlanmıştır. Dolayısıyla biz bu derslerin programdaki şekliyle verilmesini sürekli denetliyoruz. Din kültürü dersi ya da başka bir ders hiç fark etmez. Mesela müzik dersinde müzik dersi yapmıyor öğretmenimiz ama onun yerine matematik... Böyle bir şikâyet geldiyse de onu denetleriz."

İzmir’deki denetimin de bir şikâyet üzerine başlatıldığını söyleyen Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu bahsi geçen okulla ilgili bize şikâyet geldi. Müfettişlerimiz gidip denetim yaptı. Bu denetim yapılırken çocuklar psikolojik olarak etkilenmesin diye onlar da ilgili rehberlik servisi tarafından dinlenir. Bu hassasiyete uyularak denetlenir. Şimdi bu mantık biraz Ekrem İmamoğlu mantığı. Biz hatırlarsanız kreşlerle ilgili mevzuda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı o zaman Sayın İmamoğlu. Ben şunu söylüyorum: Ben diyorum ki bakın Büyükşehir Belediyesi ya da başka bir birim bir eğitim kurumu açıyorsa, eğer bu okul öncesi eğitim kurumuysa, yani anaokuluysa bizden ruhsat almalı. Bakımsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından. Biz bunu denetleyebilmek açısından bunu yapmalıyız. Biz bütün kurumlarımızı bu anlamda rutin olarak zaten denetliyoruz. Bu okulda da böyle bir şikâyet geldiğinde bu sadece bu okulda olması gerekmiyor, bize böyle bir şikâyet geldiğinde doğrudan müfettişlerimiz gider ve ilgililerle bu anlamda konuşur, görüşmeler yapar, nihayetinde raporunu tutar, raporuna göre de yaptırım uygularız. İzmir'deki olayda da biz bunu yaptık."

Denetimin rutin bir uygulama olduğunu ifade eden Tekin, “Yaptığımız şey gayet doğal, Millî Eğitim Bakanlığının düzenleyici pozisyonundan hareketle yaptığımız bir denetimdir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir’de Tevfik Fikret Okulları’nda 20 Şubat’ta yapılan müfettiş denetiminde yaşanan skandalı, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ortaya çıkarmıştı.

Müfettişlerin ilkokul 4. sınıftan liseye kadar her sınıftan seçilen öğrencileri kütüphaneye götürüp, sorular yöneltmesi velilerin tepkisini çekmişti.

Çocuklara “Din dersinde ders işleniyor mu?”, “Din yerine başka bir ders yapılıyor mu?”, “Din denilince ne anlıyorsun?” ve “Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?” soruları yöneltilmiş, ifadelerin ardından kimlik numaraları alınarak imza attırılmıştı.

Bir veli de, 9 yaşındaki kızının dersten alınarak sorgulandığını ve kimlik numarası alınarak imza attırıldığını belirterek, şikâyetçi olacağını açıklamıştı. Bazı veliler ise, lise öğrencilerine yemin ettirildiğini ve “Evde ve sokakta cumhurbaşkanımıza hakaret duyuyor musunuz” sorusunun da yöneltildiğini ileri sürmüştü.

Veliler, çocukların ailelerine haber verilmeden sorgulanmasının usule aykırı olduğunu söyleyerek, savcılığa başvuracaklarını ve ilgili kurumlara şikâyette bulunacaklarını aktarmıştı.