Bakan Tekin’in açıklaması, bakanlığın verilerine takıldı: 31 bin yerde okul yok!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:01

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafta sonu katıldığı bir canlı yayında “20 yıl önce ilkokul bile yoktu, şimdi lise var; hem de kaloriferli” ifadelerini kullandı. Bakan Tekin’in ifadeleri yurttaşların tepkilerine neden olurken; Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi öğretim istatistiklerindeki taşımalı eğitim verileri, bakanın kendi bakanlığından bihaber olduğunu gösterdi. Söz konusu öğretim istatistikleri, Bakan Tekin’in ifadelerinin aksine Türkiye’de eğitimin acı tablosunu gözler önüne serdi.

600 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ TAŞIMALI EĞİTİMDE

MEB 2023-2024 öğretim istatistiklerinde; yurt geneli “taşınan okulsuz yerleşim birimi” sayısı 31 bin 559, taşınan toplam öğrenci sayısı ise 614 bin 680 olarak kaydedildi. Bu öğrencilerden 258 bin 751’i ilkokul, 355 bin 929’u ise ortaokul öğrencileri oluşturuyor. Bakanlığın bir önceki eğitim-öğretim dönemiyle karşılaştırılması yapıldığında ise taşımalı eğitiğimde ciddi bir değişimin olmaması ise dikkat çekti. MEB 2022-2023 öğretim istatistiklerinde ise “taşınan okulsuz yerleşim” birim sayısı 32 bin 404, taşınan öğrenci sayısı 744 bin 625 olarak belirtildi.

KÖYLERDEKİ ÖĞRENCİ VE OKUL SAYILARINDA DÜŞÜŞ!

MEB’in son örgün eğitim istatistiklerinde köylerde kayıtlı öğrenci sayısı taşımalı eğitimdek öğrenci sayılarından düşük kaldı. Buna göre 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde köylerde okuyan toplam ilkokul öğrenci sayısı 239 bin 895, ortaokul öğrenci sayısı 212 bin 239 olarak kaydedildi. Bu veriler önceki dönemle de kıyaslandığında köylerdeki öğrenci sayılarının azaldığı da saptandı. 2022-2023 köylerdeki ilkokul öğrenci sayıları 243 bin 473, ortaokul öğrenci sayıları 230 bin 261 ise olarak gösterildi. Köylerde 2023-2024’te ilkokul sayısı 5 bin 582’den 5 bin 538’e, ortaokul sayısı ise 2 bin 624’ten 2 bin 571’e düştü.

İLK ÜÇTE 3 BÜYÜKŞEHİR BULUNUYOR

Taşımalı eğitime kent oranlarına göre bakıldığında ise en çok taşımalı eğitimle örgün eğitimini sürdüren öğrenci sayıları doğudaki kentlerde görüldü. Taşımalı eğitime kaytıtlı en fazla öğrencinin bulunduğu kent 2 bin 521 okulsuz yerleşim birimi ve 64 bin 655 taşımalı öğrenciyle Şanlıurfa olarak belirlendi. Şanlıurfa’yı bin 648 okulsuz yerleşim yeri ile 35 bin 885 taşımalı öğrenciyle Diyarbakır ve 651 okulsuz yerleşim yeri ile 26 bin 624 taşımalı öğrenciyle Van takip etti. Bakan Tekin’in tepki çeken konuşmasında öğrencilik yaşamının geçtiği kent olarak açıkladığı Rize’de ise 537 okulsuz yerleşim ve 5 bin 700 taşımalı öğrenci bulunuyor.