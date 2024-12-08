Bakan Uraloğlu açıkladı: 3,5 saate düşecek

Yayınlanma: 08.12.2024 - 20:17

Güncelleme: 08.12.2024 - 20:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, parti genel merkezinde düzenlenen AKP Çankaya 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

"SIRADA İZMİR VAR"

Kongrede konuşan Bakan Uraloğlu, Ankara'yı hızlı trenle Sivas'a bağladıklarını kaydederek, "İstanbul'a bağladık, Konya'ya, Karaman'a bağladık. Peki, sırada ne var? Şimdi sırada İzmir var. Sadece 3,5 saate düşüreceğiz. Kırıkkale'den Samsun'a gidecek olan yine bir yüksek hızlı tren projemiz var. Biz bunları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.