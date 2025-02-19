Bakan Vedat Işıkhan'ın ablası hayatını kaybetti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, 61 yaşında hayatını kaybetti. Seyhan Güneş'in ölüm haberini Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan'ın ablası hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 15:47

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş (61), yaşamını yitirdi.

Güneş'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

MURAT KURUM DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seyhan Güneş'in ölüm haberini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden kıymetli ablası Seyhan Güneş'e Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhumenin mekanı cennet olsun."


Etiketler: #abla #Bakan #çalışma ve sosyal güvenlik bakanı #Vedat Işıkhan

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