Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da kaç yabancı var?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkı olan toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu belirtirken geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının ise 350 bin 532 olduğunu açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:11
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da kaç yabancı var?
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih'te 'Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda yurttaş katıldı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkı olan toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu açıkladı. 

Bakan Yerlikaya geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının ise 350 bin 532 olduğunu belirterek, “Bakın yasal kalış hakkı ne demek? Bakın yabancılarla ilgili şöyle bir tanım var. Bir ülkeye girişi bir, kalışı iki, çıkışı üç, eğer bunlardan herhangi biri veya daha fazlası yasal değilse biz buna düzensiz göçmen, kaçak göçmen diyoruz. Bunun tamamının yasal olduğunda da biz ne diyoruz? Bakın yasal kalış hakkı olan bir milyon 92 bin İstanbul genelinde, Fatih'te 39 bin. Suriyeli sayısı 20 bin. Ama şurada çok etkileyici bir haber var. 2019'da Fatih'te toplam yabancı sayısı 103 bin 660'mış. Şimdi ne kadar olmuş? 40 bin yani düz hesap. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren Fatih'teki tüm mahalleler yabancıların kalış hakkına kapalı" ifadelerini kullandı.


Ali Yerlikaya haberleri İstanbul haberleri suriyeli haberleri yabancı haberleri

İlgili Haberler

Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan çarpıcı iddia: Suriyelilere Hazine arazisi

Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan çarpıcı iddia: Suriyelilere Hazine arazisi
12 yıl sonra 'kiralık': Suriyeli diplomatların Ankara'da büyükelçilik olarak kullandığı bina 2012'de boşaltıldı

12 yıl sonra 'kiralık': Suriyeli diplomatların Ankara'da büyükelçilik olarak kullandığı bina 2012'de boşaltıldı
Suriyeliler için anaokulu yapılacağı iddia edilmişti: Özgür Özel’den 'Bornova Anadolu Lisesi' tepkisi!

Suriyeliler için anaokulu yapılacağı iddia edilmişti: Özgür Özel’den 'Bornova Anadolu Lisesi' tepkisi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karadeniz'de sıcak saatler: Ukrayna, Rus gemisini vurdu

Karadeniz'de sıcak saatler: Ukrayna, Rus gemisini vurdu
Son Dakika: VAR kayıtları açıklandı… Beşiktaş – Galatasaray maçında neler oldu?

Son Dakika: VAR kayıtları açıklandı… Beşiktaş – Galatasaray maçında neler oldu?
Dikkat çeken yerel seçim anketi: Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?

Dikkat çeken yerel seçim anketi: Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
Meta paylaşımı X platformundan yaptı: Elon Musk’ın diline düştü

Meta paylaşımı X platformundan yaptı: Elon Musk’ın diline düştü
Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı: Dikkat çeken oran...

Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı: Dikkat çeken oran...
Bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu: Zirvede yeni bir dizi var

Bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu: Zirvede yeni bir dizi var
Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'

Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
İzmir’den son anket geldi: ‘CHP’nin kalesinde’ yüzdeler netleşiyor

İzmir’den son anket geldi: ‘CHP’nin kalesinde’ yüzdeler netleşiyor