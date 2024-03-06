Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da kaç yabancı var?

Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:11

Güncelleme: 06.03.2024 - 10:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih'te 'Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkı olan toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının ise 350 bin 532 olduğunu belirterek, “Bakın yasal kalış hakkı ne demek? Bakın yabancılarla ilgili şöyle bir tanım var. Bir ülkeye girişi bir, kalışı iki, çıkışı üç, eğer bunlardan herhangi biri veya daha fazlası yasal değilse biz buna düzensiz göçmen, kaçak göçmen diyoruz. Bunun tamamının yasal olduğunda da biz ne diyoruz? Bakın yasal kalış hakkı olan bir milyon 92 bin İstanbul genelinde, Fatih'te 39 bin. Suriyeli sayısı 20 bin. Ama şurada çok etkileyici bir haber var. 2019'da Fatih'te toplam yabancı sayısı 103 bin 660'mış. Şimdi ne kadar olmuş? 40 bin yani düz hesap. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren Fatih'teki tüm mahalleler yabancıların kalış hakkına kapalı" ifadelerini kullandı.