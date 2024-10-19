Bakanlığın gıda listesinde yeni skandal: Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 3 yeni ürün eklendi. Dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi. İşte o markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde yer alan Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığı tespit edilmişti. Bu skandalın yankıları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 3 yeni ürün eklendi. Dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.
YURTTAŞLAR DA İHBAR EDEBİLİYOR
Bakanlık, denetimler kapsamında alınan ürün örneklerini laboratuvarlarda analiz ediyor. Yapılan testlerle, ürünlerin içerdiği maddeler titizlikle incelenerek mevzuata aykırı durumlar tespit ediliyor.
Gıda ürünlerinde sahtecilik ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi birçok üründe taklit ve tağşişe sıkça rastlanıyor. Fiyat, tat, renk veya kokusundan şüphelenilen ürünlerden uzak durmak, sağlık açısından büyük önem taşıyor.
Şüpheli gıdaların tespiti halinde, ALO 174 hattı üzerinden ihbarda bulunulması gerekiyor.
İFŞALAR SÜRÜYOR
Sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan ürünlerin listesi her geçen gün genişliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler sonucunda uygunsuz ürünleri açıklamaya devam ediyor.
'KÖFTE' DİYE YEDİRMİŞLER...
Yeni listeye göre, dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.
İşte hileli ürün satan o 3 marka:
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölüm nedeni belli oldu!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- Yurtdışına kaçtı iddiası
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- 'Hepsini bir gecede kamulaştıralım'
- 'Tak tak tak, evraklar değişmekte...'
- 1 suikast, 3 yalan, 1 mit
- 'Ülke yangın yeri, sen hala çıkmış 'hançer' diyorsun'