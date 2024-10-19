Bakanlığın gıda listesinde yeni skandal: Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 15:58

Güncelleme: 19.10.2024 - 15:59

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde yer alan Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığı tespit edilmişti. Bu skandalın yankıları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 3 yeni ürün eklendi. Dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

YURTTAŞLAR DA İHBAR EDEBİLİYOR

Bakanlık, denetimler kapsamında alınan ürün örneklerini laboratuvarlarda analiz ediyor. Yapılan testlerle, ürünlerin içerdiği maddeler titizlikle incelenerek mevzuata aykırı durumlar tespit ediliyor.

Gıda ürünlerinde sahtecilik ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi birçok üründe taklit ve tağşişe sıkça rastlanıyor. Fiyat, tat, renk veya kokusundan şüphelenilen ürünlerden uzak durmak, sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Şüpheli gıdaların tespiti halinde, ALO 174 hattı üzerinden ihbarda bulunulması gerekiyor.

İFŞALAR SÜRÜYOR

Sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan ürünlerin listesi her geçen gün genişliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler sonucunda uygunsuz ürünleri açıklamaya devam ediyor.

'KÖFTE' DİYE YEDİRMİŞLER...

Yeni listeye göre, dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

İşte hileli ürün satan o 3 marka: