Bakanlık, Atatürk'e hakaret eden Ara Malikian'ın konserini iptal etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Ara Malikian'ın konseri geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 15:12
Bakanlık, Atatürk'e hakaret eden Ara Malikian'ın konserini iptal etti
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Kültür Bakanlığı'nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol keman virtüözü Ara Malikian'ın 11 Haziran'daki konseri iptal edildi. Konserin iptaline ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ara Malikian konseri için bilet alanlar, konser iptalini bir mesajla öğrendi.

'The Ara Malikian World Tour' kapsamında Türkiye'ye gelecek olan keman virtüözü Malikian'ın 9 Haziran’da Zorlu PSM’de vereceği konserin biletleri hâlâ satışta. 

Ara Malikian'ın yanı sıra Melek Mosso, Apolas Lermi, Metin-Kemal Kahraman, Niyazi Koyuncu,  Aynur Doğan ile Mem Ararat'ın konserleri de hedef gösterilmelerinin ardından 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ara Malikian, verdiği bir röportajda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “soykırımcı psikopat” diye hakaret ve iftiralarda bulunmuştu.


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