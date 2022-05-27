Bakanlık, Atatürk'e hakaret eden Ara Malikian'ın konserini iptal etti
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Ara Malikian'ın konseri geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince iptal edildi.
Kültür Bakanlığı'nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol keman virtüözü Ara Malikian'ın 11 Haziran'daki konseri iptal edildi. Konserin iptaline ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Ara Malikian konseri için bilet alanlar, konser iptalini bir mesajla öğrendi.
Heyecanla beklediğimiz konserin maille iptal edildiğini öğrendik. Ama ne bir açıklama, ne sorulan soruya cevap hiçbir şey yok! Neden iptal edildi? #konser #iptal @bkulturyolu @AraMalikian pic.twitter.com/UnAeNVMu9F— SomonSoy (@dizellisufle) May 27, 2022
'The Ara Malikian World Tour' kapsamında Türkiye'ye gelecek olan keman virtüözü Malikian'ın 9 Haziran’da Zorlu PSM’de vereceği konserin biletleri hâlâ satışta.
Ara Malikian'ın yanı sıra Melek Mosso, Apolas Lermi, Metin-Kemal Kahraman, Niyazi Koyuncu, Aynur Doğan ile Mem Ararat'ın konserleri de hedef gösterilmelerinin ardından 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edilmişti.
Ara Malikian, verdiği bir röportajda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “soykırımcı psikopat” diye hakaret ve iftiralarda bulunmuştu.
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