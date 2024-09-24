Bakanlık bilet payını alamadı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2024 - 04:00

Bakanlığın kendi mülkiyetindeki stadyumlarda düzenlenen futbol müsabakalarından alması gereken yüzde 7 oranındaki bilet satış payını almadığı belirtildi.

Raporda ayrıca bakanlığın haftalık olarak kulüplerden hasılat verisini alması gerekinken bazı yerlerde bunu yıl sonu gerçekleştirdiği kaydedildi. Bakanlığın önceki Sayıştay raporlarında maç biletlerinden alamadığı payın tutarını paylaşırken son raporunda bu tutarı paylaşmaması dikkat çekti.

Öte yandan; bakanlığın raporunda stadyumlardaki tribünlere misafir takım tarafından verilen zararların spor il müdürlüğü bütçesinden karşılandığı ve bunların masraflarının kulüplerden tazmin edilmesinde sıkıntılar çıktığı da aktarıldı.

Raporda Adana, Eskişehir, İzmir ve Kocaeli’de kulüplerin karşılaması gereken çim bakım hizmetlerine yönelik ödemelerin il müdürlüğü tarafından yapıldığı belirtildi.

