Bakanlıktan sanatçılara 'İmamoğlu' sansürü: O isimler kara listeye alındı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yaz düzenlediği 'Antik Tiyatro Konserleri' için organizasyon firmalarıyla aylar öncesinden yapılan anlaşmalar, siyasi gelişmelerin ardından yeniden gözden geçirildi.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasının ardından, Bakanlığın konser planlamasında değişiklik yaptığı öne sürüldü.

DESTEK PAYLAŞIMLARI SANSÜR GEREKÇESİ OLDU

Onlar TV'den Timur Soykan’ın haberine göre, İmamoğlu’na destek veren sosyal medya paylaşımlarında bulunan sanatçılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kara listeye alındı. Saraçhane eylemleri kapsamında tutuklanan gençlere destek açıklamaları yapan bazı sanatçıların, Antik Tiyatro konserlerinden çıkarıldığı iddia edildi.

Bakanlık yetkililerinin organizasyon firmalarını arayarak, bu sanatçıların etkinlik programlarından çıkarılmaması halinde, Efes ve Aspendos gibi önemli mekanlarda konser izni verilmeyeceğini belirttiği ileri sürüldü.

ÜNLÜ SANATÇILAR KARA LİSTEDE

İddialara göre kara listede; Yalın, Sertap Erener, Melek Mosso, Mabel Matiz, Cem Adrian, Melike Şahin, Gülşen ve Hadise gibi Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının yer aldığı belirtildi. Bu isimlerin sosyal medyada İmamoğlu’na destek mesajları paylaşmaları, konser yasaklarının gerekçesi olarak gösterildi.

"EGEMENLİK MİLLETİNDİR" PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sanatçı Yalın, İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, CHP'nin kurduğu dayanışma sandığına giderek oy verdiğini açıklamış, "Demokrasi, herkese eşit hukuk ve adalet için dün dayanışma sandığına gittim... Tekrar tekrar söylemeli; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullanmıştı.

Sertap Erener de benzer bir şekilde sosyal medya hesabından, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Seçimle gelen ancak seçimle gider...” diyerek İmamoğlu’na destek vermişti.

Bakanlıktan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda ve sanat dünyasında bu iddialar büyük yankı uyandırdı.