Bakanlıktan yeni ifşa: Taklit-tağşiş listesinde 2 Kayserili firma!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:18

Güncelleme: 21.02.2025 - 14:18

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Listeye Kayserili 2 firma da dahil oldu.

Listede yer alan Kayserili firmalar ise şu şekilde;

Ünal Gıda ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi ÜG Ünal Süt Ürünleri Az Yağlı Eritme Peyniri (% yağ oranının düşük olması), Keyif Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Necatibey Tam Yağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri (Natamisin Tespiti).