Bakanlıktan yeni ifşa: Taklit-tağşiş listesinde 2 Kayserili firma!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli, standart dışı ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalara yönelik yapılan denetimlerde Şubat ayında Kayseri’den 2 ürün listeye girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Listeye Kayserili 2 firma da dahil oldu.
Listede yer alan Kayserili firmalar ise şu şekilde;
Ünal Gıda ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi ÜG Ünal Süt Ürünleri Az Yağlı Eritme Peyniri (% yağ oranının düşük olması), Keyif Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Necatibey Tam Yağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri (Natamisin Tespiti).
Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #ifşa #tağşiş listesi
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