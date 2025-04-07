Bakanlıktan yeni ifşa: Taklit-tağşiş listesinde salça da var!
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde bulunan bir markanın domates ve biber salçasında uygunsuzluk tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Söz konusu listede bulunan salçalar ise şaşkınlığa neden oldu.
Bir markanın domates ve biber salçasında uygunsuzluk tespit edildi.
Etiketler: #taklit-tahşiş #tağşiş listesi #salça
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- CHP'li Emir'den 'Berhan Şimşek' açıklaması
- Masasındaki 5 anketin ortalamasını açıkladı
- Özel'in o sözü, AKP'lileri ayağa kaldırdı!
- Özgür Özel yeniden başkan!
- 'Aferin Berhan, A Haber'e ver röportajı!'
- ‘Yozgat çıldırmış olmalı, gelin tutuklayın’
- Özel'in kürsüde anlattığı olay gündem oldu