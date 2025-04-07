Bakanlıktan yeni ifşa: Taklit-tağşiş listesinde salça da var!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:48

Güncelleme: 07.04.2025 - 10:48

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Söz konusu listede bulunan salçalar ise şaşkınlığa neden oldu.

Bir markanın domates ve biber salçasında uygunsuzluk tespit edildi.