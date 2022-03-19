Bakırköy'de AVM'de kadın cinayeti
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi... Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkında, İ.B.(21) adlı erkek, tartıştığı sevgilisi Y.S.(21)'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, İ.B. isimli erkek, otoparkta tartıştığı sevgilisi Y.S.'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. İ.B.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada, her iki kişinin de öğrenci olduğu tespit edildi.
İki kişinin cesetlerinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı bildirildi.
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