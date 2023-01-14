Bakırköy'de şüpheli ölüm: 12'nci kattan düştü

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 09:36

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 09:36

İstanbul Bakırköy'de dün saat 16.30 sıralarında, Ataköy Nilüfer Sokak'ta bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 63 yaşındaki Nazan A., kızı ile birlikte yaşadığı 14 katlı binanın 12'inci kattaki evinin penceresinden aşağı düştü.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde öldüğü anlaşılan Nazan A.'nın cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis olaya ilişkin çalışma başlatırken, Nazan A.'nın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü.



