16 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Hakkari'de 16 yaşındaki kız çocuğu, 5. kattan düştü. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
06 Kasım 2022 Pazar, 18:05
16 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
Abone Ol google-news

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı. 

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde İpek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki S.B., dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 


hakkari Çocuk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler