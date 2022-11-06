16 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

06 Kasım 2022 Pazar, 18:05

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde İpek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki S.B., dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.