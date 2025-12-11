Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balıkesir’de korkutan deprem... Sarsıntının şiddeti kameralara böyle yansıdı!

Balıkesir’de korkutan deprem... Sarsıntının şiddeti kameralara böyle yansıdı!

11.12.2025 16:02:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Balıkesir’de korkutan deprem... Sarsıntının şiddeti kameralara böyle yansıdı!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 10.06’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir  deprem kaydedildi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yurttaşlarda büyük bir paniğe neden olmazken; İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde de hissedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise; depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntülerde bir evdeki televizyon ünitesinin şiddetle sallandığı, raf üzerindeki süs objelerinin yere düşerek kırıldığı görüldü.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #Kamera #Sındırgı

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Aralık 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi!
Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi! Son dakika haberi... AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde ve yerin 6.97 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını duyurdu. Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe yol açtı. Bakan Ali Yerlikaya "Tüm ekipler saha taramalarına derhal başlamıştır" derken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur" açıklamasında bulundu.
Son Dakika... Balıkesir'de peş peşe iki deprem
Son Dakika... Balıkesir'de peş peşe iki deprem Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Balıkesir'de 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.