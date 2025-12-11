Balıkesir’de korkutan deprem... Sarsıntının şiddeti kameralara böyle yansıdı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 10.06’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yurttaşlarda büyük bir paniğe neden olmazken; İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde de hissedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise; depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntülerde bir evdeki televizyon ünitesinin şiddetle sallandığı, raf üzerindeki süs objelerinin yere düşerek kırıldığı görüldü.