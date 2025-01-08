Balıkesir'de husumetlisini av tüfeğiyle vurup kaçtı!
Edremit ilçesinde sokakta karşılaştığı husumetlisi Yusuf E. tarafından av tüfeğiyle vurulan Suat Saka, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlı ise, jandarma ekiplerince yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde Yusuf E., aralarında husumet bulunan Suat Saka ile karşılaştı.
İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf E., aracından aldığı av tüfeğiyle Saka'yı bacağından yaraladı.
Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Saka'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan zanlı, Edremit Jandarma Komutanlığı ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Saldırı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, Yusuf E.'nin hasmına ateş etmesi ve Suat Saka'nın yere düşmesi yer alıyor.
Etiketler: #av tüfeği #Balıkesir #husumet #saldırı
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