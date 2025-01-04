Kendisini bıçaklayan husumetlisini öldürdü!

Adana'da Mehmet Yılmaz (33) tartışma sırasında kendisini bıçaklayan husumetlisi Mahmut Ayta'yı (38) başından tabanca ile vurarak öldürdü.

Kendisini bıçaklayan husumetlisini öldürdü!
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DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 11:11

Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056. Sokak'ta meydana geldi. Mahmut Ayta, husumetli olduğu Mehmet Yılmaz ile sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Yakınlarının da karışması ile tartışma kavgaya dönüştü. Ayta, Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bunun üzerine Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Ayta'yı başından vurup kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ayta'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Yılmaz'ı olay yerine yakın bir sokakta yaralı olarak yakaladı.

Yılmaz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 


Etiketler: #Adana #kavga #tabanca

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