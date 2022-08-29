Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Balıkesir'de saat 07.30 sıralarında Kepsut ilçesi yakınlarında düğünden dönenlerin içinde olduğu minibüs devrildi.
Ahmet Güney'in kullandığı 10 AGY 092 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Güney dahil 17 kişi, ambulanslarla Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüstekilerin, Tekirdağ'da dün katıldıkları düğünün ardından dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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