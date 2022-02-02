Balkanlardan kar yurda giriş yaptı: Edirne’nin sınır köyleri beyaza büründü

02 Şubat 2022 Çarşamba, 11:36

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köylerinde gece saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda ve sınıra yakın olan Kalkansöğüt, Hamzabeyli köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.