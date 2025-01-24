Bandırma-Edincik yolunda çift taraflı trafik kazası: 1 kişi öldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi Düzler yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bandırma-Edincik yolunda çift taraflı trafik kazası: 1 kişi öldü
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İHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:11

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi Düzler yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

10 AOJ 176 plakalı araç sürücüsü O.B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araç 10 EB 105 plakalı olup, sürücüsünün N.K. olduğu belirlendi.

Kazaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri ile Erdek Grup Amirliği itfaiye personelleri müdahale etti. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları araçlardan çıkarmak için hızlı bir şekilde çalıştı. Ancak O.B.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yetkililer kazanın oluş nedenlerini ve tarafların kusur oranlarını belirlemek için incelemeleme başlatıldı.


Etiketler: #bandırma #Balıkesir

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