Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 112 metreyi aştı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 15:57

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:09

Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda su seviyesi her geçen gün yükseliyor.

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında su yüksekliği 112,20 metreye, depolanan su miktarı da 247,57 milyon metreküpe ulaştı.

Binaların dipte kaldığı Yusufeli’nde eski ve dağın ötesinde kurulan yeni yerleşim yerleri de dron kamerasıyla aynı karede görüntülendi.