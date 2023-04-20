Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 112 metreyi aştı

Artvin'de Yusufeli Barajı'nda 247,57 milyon metreküp su depolandı, su yüksekliği 112,20 metreye ulaştı.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 15:57
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 112 metreyi aştı
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Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda su seviyesi her geçen gün yükseliyor.

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında su yüksekliği 112,20 metreye, depolanan su miktarı da 247,57 milyon metreküpe ulaştı.

Binaların dipte kaldığı Yusufeli’nde eski ve dağın ötesinde kurulan yeni yerleşim yerleri de dron kamerasıyla aynı karede görüntülendi.


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